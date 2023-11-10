Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Турции, Чехии и Люксембурга

Президент отдельно пообщался с каждым о важных аспектах сотрудничества между нашими странами.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенного Посла Турецкой Республики Мустафы Левента Бильгена, Посла Чешской Республики Радека Пеха, Посла Великого Герцогства Люксембург Рональда Дофинга, которые начали свою работу в нашей стране.

Во время разговора с Мустафой Левентом Бильгеном Президент Украины поздравил дружественный турецкий народ со знаменательной датой – 100-летием провозглашения Турецкой Республики и пожелал дальнейшего развития и процветания. Владимир Зеленский также поблагодарил Президента Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Было высоко оценено активное участие Турции во встречах, посвященных Формуле мира, на уровне советников по вопросам национальной безопасности, а также ее готовность возглавить реализацию пункта Формулы по продовольственной безопасности.

Отдельно были обсуждены будущие совместные шаги по обеспечению работы «зерновых коридоров», реализации глобальной гуманитарной инициативы «Зерно из Украины» и приоритетные направления украинско-турецкого взаимодействия в сфере безопасности. Глава государства отметил важную позицию Турции относительно дальнейшего продвижения евроатлантических стремлений Украины.

Во время общения с Послом Чешской Республики Глава государства поблагодарил Чехию за всестороннюю поддержку Украины в противодействии российской агрессии, в частности за готовность Праги предоставить совместный с Данией пакет оборонной помощи. Обсуждалось взаимодействие двух государств в оборонной сфере с учетом приоритетных потребностей украинских защитников, а также усиление сотрудничества в сфере ОПК.

Президент поблагодарил за поддержку Чехией Украинской формулы мира и выразил надежду на дальнейшее активное привлечение Праги к ее практической реализации и подготовке Глобального саммита мира. Отдельное внимание было уделено вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и важности поддержки Чехией прогресса Украины в продвижении по пути в ЕС и НАТО. Владимир Зеленский положительно оценил активную позицию Чехии по восстановлению Украины.

В ходе разговора с Рональдом Дофингом Президент поблагодарил за поддержку нашего государства в борьбе с российской агрессией и отметил активную личную позицию Премьер-министра Люксембурга. Глава государства также высоко оценил передачу Люксембургом Украине бронированных медицинских автомобилей.

Владимир Зеленский поблагодарил за участие Люксембурга во встрече на уровне советников по вопросам национальной безопасности по имплементации Украинской формулы мира, которая состоялась на Мальте. Была отмечена важность поддержки Люксембургом решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС во время декабрьского заседания Европейского совета. Глава государства акцентировал внимание на необходимости разработки механизма, который позволит использовать замороженные Люксембургом российские активы для восстановления Украины.

Фото: president.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.