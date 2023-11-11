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Женщины теперь по собственному желанию могут начать декретный отпуск позже 30 недели беременности

10:45, 11 ноября 2023
Теперь часть дородового отпуска женщина сможет перенести на послеродовой период.
Женщины теперь по собственному желанию могут начать декретный отпуск позже 30 недели беременности
Изображение: freepik.com
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Беременные женщины теперь по собственному желанию могут начать декретный отпуск позже 30 недели беременности. Для этого достаточно подать заявление врачу, ведущему беременность.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Недавно Верховной Радой был принят Закон, согласно которому беременная женщина имеет право начать декретный отпуск позже. В настоящее время он будет реализовываться на практике в соответствии с изданным приказом Минздрава, который прошел государственную регистрацию и вступил в силу.

Как было раньше

Если женщина наблюдалась у врача во время беременности, врач с началом 30 недели беременности формировал пациентке медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) по категории «Беременность и роды», и с этой даты женщина должна была уходить в декретный отпуск.

На основании этого медицинского заключения формировался электронный больничный, который автоматически попадал к работодателю.

Если же женщина желала продолжить работать, она могла это сделать, но при этом количество дней отпуска в связи с беременностью и родами уменьшалось пропорционально количеству дней, которые она продолжала работать.

Кроме того, уменьшался и размер помощи по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.

Как будет сейчас

Беременная женщина по собственному желанию сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска в связи с беременностью и родами. Если она хочет начать отпуск с 30 недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно – по умолчанию медицинское заключение временной нетрудоспособности будет сформировано с 30 недели беременности.

Но если женщина хочет продолжать работать и после 30-й недели – она во время первого визита к врачу после начала 30 недели беременности подает заявление врачу, который ведет ее беременность, и указывает в ней дату, с которой должен быть сформирован МЗВН.

Если у нее роды случатся до указанной в заявлении даты, МЗВН будет сформирован с даты родов. Такой процесс не повлияет на общую продолжительность МЗВН и отпуска соответственно. Что, в свою очередь, не будет приводить к уменьшению размера помощи по беременности и родам.

В Минздраве напомнили, что стандартный срок МЗВН составляет 126 календарных дней, но для женщин, у которых родилось несколько детей или были осложнены или преждевременные роды, этот срок продлевается еще на 14 дней.

Женщина может продолжить работу, а начало дородового отпуска перенести на более удобный для нее период. Именно тогда и будет сформировано медицинское заключение о временной нетрудоспособности и, соответственно, будут начисляться социальные выплаты.

Теперь часть дородового отпуска женщина сможет перенести на послеродовой период.

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