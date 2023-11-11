Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З КПК пропонують вилучити інститут понятих

Пропонується відмовитись від інституту призначення судом апеляційної інстанції нового судового розгляду в суді першої інстанції, а також скасувати інститут понятих із його заміною обов’язковою відеофіксацією процесуальної дії.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній, - Мінцифри

Мінцифри вважає за доцільне встановити механізми легалізації криптоактивів і відповідні податкові ставки.

Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

  1. В Україні

Жінки тепер за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності

10:45, 11 листопада 2023
Тепер частину допологової відпустки жінка зможе перенести на післяпологовий період.
Жінки тепер за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вагітні жінки тепер за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Нещодавно Верховною Радою було прийнято Закон, згідно з яким вагітна жінка має право розпочати декретну відпустку пізніше. Нині він реалізовуватиметься на практиці відповідно до виданого наказу МОЗ, який пройшов державну реєстрацію та набрав чинності.

Як було раніше

Якщо жінка спостерігалася в лікаря під час вагітності, лікар з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) за категорією «Вагітність та пологи», і з цієї дати жінка мала йти у декретну відпустку.

На підставі цього медичного висновку формувався електронний лікарняний, який автоматично потрапляв до роботодавця.

Якщо ж жінка бажала продовжити працювати, вона могла це зробити, але при цьому кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно до кількості днів, що вона продовжувала працювати.

Крім того, зменшувався і розмір допомоги з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки. 

Як буде зараз

Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо вона хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно — за замовчуванням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.

Але якщо жінка хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня — вона під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву лікареві, який веде її вагітність, та зазначає в ній дату, з якої має бути сформований МВТН.

Якщо в неї пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів. Такий процес не впливатиме на загальну тривалість МВТН і відпустки відповідно. Що, своєю чергою, не призводитиме до зменшення розміру допомоги з вагітності та пологів.

У МОЗ нагадали, що стандартний строк МВТН складає 126 календарних днів, але для жінок, в яких народилося кілька дітей або були ускладнені чи передчасні пологи, цей строк продовжується ще на 14 днів.

Жінка може продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді і буде сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність і, відповідно,  нараховуватимуться соціальні виплати.

Тепер частину допологової відпустки жінка зможе перенести на післяпологовий період.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду