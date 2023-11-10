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  1. В Україні

НАЗК викликає голову Полтавської ОДА Філіпа Проніна для ознайомлення з протоколом

19:57, 10 листопада 2023
У разі неприбуття за викликом протокол про адмінправопорушення буде складено на підставі наявних матеріалів із відміткою про відмову від його підписання, зазначили в НАЗК.
НАЗК викликає голову Полтавської ОДА Філіпа Проніна для ознайомлення з протоколом
Джерело фото: АРМА
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що викликає голову Полтавської ОДА Філіпа Проніна для ознайомлення з протоколом.

«У зв’язку з неодноразовим ігноруванням запрошень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомляє голову Полтавської обласної державної адміністрації Філіпа Проніна про необхідність прибути до НАЗК 16 або 17 листопада 2023 року на 11:00 для ознайомлення з протоколом про адміністративні правопорушення, передбачені ч.1-2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів)», - сказано у повідомленні.

У НАЗК повідомили, що у разі неприбуття за викликом протокол про адміністративне правопорушення буде складено на підставі наявних матеріалів із відміткою про відмову Філіпа Проніна від його підписання.

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