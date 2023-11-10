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НАПК вызывает главу Полтавской ОГА Филиппа Пронина для ознакомления с протоколом

19:57, 10 ноября 2023
В случае неприбытия по вызову протокол об админправонарушении будет составлен на основании имеющихся материалов с отметкой об отказе от его подписания, отметили в НАПК.
НАПК вызывает главу Полтавской ОГА Филиппа Пронина для ознакомления с протоколом
Источник фото: АРМА
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что вызывает главу Полтавской ОГА Филиппа Пронина для ознакомления с протоколом.

«В связи с неоднократным игнорированием приглашений Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщает главу Полтавской областной государственной администрации Филиппа Пронина о необходимости прибыть в НАПК 16 или 17 ноября 2023 года в 11:00 для ознакомления с протоколом об административных правонарушениях, предусмотренные ч.1-2 ст. 172-7 КУоАП (несообщение о реальном конфликте интересов, совершении действий или принятии решений в условиях реального конфликта интересов)», - говорится в сообщении.

В НАПК сообщили, что в случае неприбытия по вызову протокол об административном правонарушении будет составлен на основании имеющихся материалов с отметкой об отказе Филиппа Пронина от его подписания.

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