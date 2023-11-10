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Правительство уточнило круг лиц, которые считаются членами семьи пленного

19:43, 10 ноября 2023
Кабмин усовершенствовал механизм поддержки пленных и членов их семей.
Правительство уточнило круг лиц, которые считаются членами семьи пленного
Источник фото: getty images
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Правительство усовершенствовало механизм поддержки пленных и членов их семей. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Как отмечается, Кабмин принял проект Постановления, который был разработан Минреинтеграции по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Документом предусмотрено:

  • усовершенствование механизмов осуществления выплат государственной денежной помощи лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членам их семей;
  • уточнение круга лиц, которые считаются членами семьи пленного;
  • усовершенствование возмещения расходов на юридическую помощь лицам, в отношении которых установлен факт плена;
  • обеспечение реализации права на денежную помощь за период пребывания в плену лицам, в отношении которых факт плена был установлен до вступления в силу Закона № 2010-ІХ;
  • введение возможности получения государственной денежной помощи для политзаключенных и их семей через уполномоченных лиц;
  • уточнение некоторых аспектов внесения информации в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.

Соответствующие изменения вносятся в постановления КМУ от 18 апреля 2018 года № 328 и от 15 ноября 2022 года № 1281.

«Принятие этого решения будет способствовать реализации государственной политики правовой и социальной защиты освобожденных из плена, а также семей военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных», - объясняют в Минреинтеграции.

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