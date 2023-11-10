Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея

Главой Конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК избрали Мэтью Мюррея, который работал как антикоррупционный советник у разных правительств, в частности, африканских стран.

В здании Высшего административного суда Польши «майнили» криптовалюту

В помещении Высшего административного суда Польши обнаружили криптовалютную ферму.

Кабмин предлагает отменить ответственность за нарушение Таможенных правил ввоза транспорта, переданного военным формированием или администрациям

Правительство одобрило изменения в Таможенный кодекс, отменяющие ответственность за нарушение правил ввоза транспорта, передаваемого военным администрациям и правоохранителям.

Дела ликвидированного ОАС Киева планируют разбросать по другим окружным административным судам

В Верховной Раде фактически признали, что идея ликвидации ОАС города Киева в 2022 году была не совсем продуманной.

ВККС утвердила новую Декларацию добропорядочности судьи: документ

Пунктов для заполнения стало больше, а четверо членов ВККС написали особые мнения.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея

19:19, 10 ноября 2023
Главой Конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК избрали Мэтью Мюррея, который работал как антикоррупционный советник у разных правительств, в частности, африканских стран.
Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

10 ноября состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Напомним, что у действующего главы НАПК Александра Новикова с 15 января 2024 года прекращаются полномочия.

Во время заседания был согласован текст объявления о начале конкурса и перечень документов, которые должны будут подать будущие участники, а также утвержден регламент работы.

Кроме того, приняты критерии и методика оценки кандидатов на должность Председателя НАПК.

Соответствующие документы пока не опубликованы, а их содержание Комиссия публично не обсуждала.

Как отметил член Комиссии Андрей Козлов, предварительные консультации были проведены перед заседанием.

Председателем Конкурсной комиссии избрали Мэтью Мюррея. Он отметил, что работал более 30 лет в сфере борьбы с коррупцией, в частности, как советник у разных правительств, в том числе африканских стран. Также работал советником во времена президентства в США Барака Обамы. Заместителем председателя конкурсной комиссии избрали и. о. заведующей кафедрой гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Татьяну Цувину. Она рассказала, что активно работает как эксперт в различных иностранных проектах, занимается вопросами добропорядочности судей и конфликта интересов в их работе.

Напомним, что 13 октября Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции». А именно с учетом предложений доноров в Комиссию вошли:

  • Лора Стефан (работала в последние 20 лет в сфере борьбы с коррупцией, проводила консультации для Всемирного банка, ЕБРР, была в составе аудиторской комиссии НАПК);
  • Мэтью Мюррей;
  • Андрей Козлов (экс-член Высшей квалифкомиссии судей Украины, член Комиссии по отбору директора ГБР и работников Службы внутреннего контроля ГБР);
  • кандидат на замену при досрочном прекращении полномочий – Нона Цоцория (была в составе комиссии по отбору руководителя САП).

От Правительства:

  • Наталья Онищенко (заведующая отделом теории государства и права Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины);
  • Алла Ивановская (профессор кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова);
  • Татьяна Цувина;
  • кандидат на замену при досрочном прекращении полномочий – Олег Гиляка.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео