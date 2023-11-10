Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея

Главой Конкурсной комиссии по отбору нового главы НАПК избрали Мэтью Мюррея, который работал как антикоррупционный советник у разных правительств, в частности, африканских стран.

10 ноября состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Напомним, что у действующего главы НАПК Александра Новикова с 15 января 2024 года прекращаются полномочия.

Во время заседания был согласован текст объявления о начале конкурса и перечень документов, которые должны будут подать будущие участники, а также утвержден регламент работы.

Кроме того, приняты критерии и методика оценки кандидатов на должность Председателя НАПК.

Соответствующие документы пока не опубликованы, а их содержание Комиссия публично не обсуждала.

Как отметил член Комиссии Андрей Козлов, предварительные консультации были проведены перед заседанием.

Председателем Конкурсной комиссии избрали Мэтью Мюррея. Он отметил, что работал более 30 лет в сфере борьбы с коррупцией, в частности, как советник у разных правительств, в том числе африканских стран. Также работал советником во времена президентства в США Барака Обамы. Заместителем председателя конкурсной комиссии избрали и. о. заведующей кафедрой гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Татьяну Цувину. Она рассказала, что активно работает как эксперт в различных иностранных проектах, занимается вопросами добропорядочности судей и конфликта интересов в их работе.

Напомним, что 13 октября Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции». А именно с учетом предложений доноров в Комиссию вошли:

Лора Стефан (работала в последние 20 лет в сфере борьбы с коррупцией, проводила консультации для Всемирного банка, ЕБРР, была в составе аудиторской комиссии НАПК);

(работала в последние 20 лет в сфере борьбы с коррупцией, проводила консультации для Всемирного банка, ЕБРР, была в составе аудиторской комиссии НАПК); Мэтью Мюррей;

Андрей Козлов (экс-член Высшей квалифкомиссии судей Украины, член Комиссии по отбору директора ГБР и работников Службы внутреннего контроля ГБР);

(экс-член Высшей квалифкомиссии судей Украины, член Комиссии по отбору директора ГБР и работников Службы внутреннего контроля ГБР); кандидат на замену при досрочном прекращении полномочий – Нона Цоцория (была в составе комиссии по отбору руководителя САП).

От Правительства:

Наталья Онищенко (заведующая отделом теории государства и права Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины);

(заведующая отделом теории государства и права Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины); Алла Ивановская (профессор кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова);

(профессор кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова); Татьяна Цувина;

кандидат на замену при досрочном прекращении полномочий – Олег Гиляка.

Автор: Наталя Мамченко

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