Конкурсная комиссия по отбору нового главы НАПК избрала председателем Мэтью Мюррея

10 ноября состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Напомним, что у действующего главы НАПК Александра Новикова с 15 января 2024 года прекращаются полномочия.
Во время заседания был согласован текст объявления о начале конкурса и перечень документов, которые должны будут подать будущие участники, а также утвержден регламент работы.
Кроме того, приняты критерии и методика оценки кандидатов на должность Председателя НАПК.
Соответствующие документы пока не опубликованы, а их содержание Комиссия публично не обсуждала.
Как отметил член Комиссии Андрей Козлов, предварительные консультации были проведены перед заседанием.
Председателем Конкурсной комиссии избрали Мэтью Мюррея. Он отметил, что работал более 30 лет в сфере борьбы с коррупцией, в частности, как советник у разных правительств, в том числе африканских стран. Также работал советником во времена президентства в США Барака Обамы. Заместителем председателя конкурсной комиссии избрали и. о. заведующей кафедрой гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Татьяну Цувину. Она рассказала, что активно работает как эксперт в различных иностранных проектах, занимается вопросами добропорядочности судей и конфликта интересов в их работе.
Напомним, что 13 октября Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции». А именно с учетом предложений доноров в Комиссию вошли:
- Лора Стефан (работала в последние 20 лет в сфере борьбы с коррупцией, проводила консультации для Всемирного банка, ЕБРР, была в составе аудиторской комиссии НАПК);
- Мэтью Мюррей;
- Андрей Козлов (экс-член Высшей квалифкомиссии судей Украины, член Комиссии по отбору директора ГБР и работников Службы внутреннего контроля ГБР);
- кандидат на замену при досрочном прекращении полномочий – Нона Цоцория (была в составе комиссии по отбору руководителя САП).
От Правительства:
- Наталья Онищенко (заведующая отделом теории государства и права Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины);
- Алла Ивановская (профессор кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова);
- Татьяна Цувина;
- кандидат на замену при досрочном прекращении полномочий – Олег Гиляка.
Автор: Наталя Мамченко
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