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  1. В Украине

Будущие водители могут сдавать теоретический экзамен без обучения в автошколе – Игорь Клименко

19:06, 10 ноября 2023
Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо будет обратиться в любой удобный сервисный центр МВД, а со временем такая услуга будет доступна и через ЦНАП.
Будущие водители могут сдавать теоретический экзамен без обучения в автошколе – Игорь Клименко
Изображение: freepik.com
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Кабинет Министров утвердил порядок, по которому украинцы могут сдавать теоретический экзамен для получения удостоверения водителя без обязательного обучения в автошколе. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как ранее объясняли в МВД, чтобы урегулировать порядок принятия теоретических экзаменов без обучения в автошколе, необходимо принять и привести ряд нормативно-правовых актов в соответствие с Законом.

Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.

«Такие изменения произошли в рамках реформы сервисных центров МВД, которые мы начали летом этого года», - подчеркнул глава МВД.

Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо будет обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. А со временем такая услуга будет доступна и через ЦНАП.

«Важно, что эти нововведения относятся и к проекту «Автошколы для лиц с инвалидностью», который реализуется, в том числе, для наших раненых бойцов. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным», - отметил Игорь Клименко.

Изменения вступят в силу со дня официального обнародования.

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