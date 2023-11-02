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  1. В Украине

МВД работает над внедрением самостоятельной теоретической подготовки будущих водителей

15:32, 2 ноября 2023
Чтобы урегулировать порядок принятия теоретических экзаменов без обучения в автошколе, необходимо принять и привести ряд нормативно-правовых актов в соответствие с Законом.
МВД работает над внедрением самостоятельной теоретической подготовки будущих водителей
Изображение: freepik.com
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29 июля этого года вступил в силу Закон Украины, предусматривающий введение административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами. Эти изменения вступили в силу сразу после обнародования.

Также в принятом Законе речь идет о самостоятельной подготовке к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

Эти изменения вступили в силу 29 октября 2023 года. Это значит, что у будущих водителей будет выбор: готовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или с автошколой, рассказывают в Главном сервисном центре МВД.

В то же время, там объясняют, чтобы урегулировать порядок принятия теоретических экзаменов без обучения в автошколе, необходимо принять и привести ряд нормативно-правовых актов в соответствие с этим Законом Украины. В частности, внести изменения в следующие документы:

  • постановления Кабинета Министров Украины от 08 мая 1993 года №340;
  • постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2009 №487;
  • постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая 2009 №490;

«Министерством внутренних дел Украины уже внесено в Правительство проект акта с необходимыми изменениями, которые будут рассмотрены и приняты в установленном порядке. Сразу после утверждения и вступления в силу нормативных изменений, сервисные центры МВД готовы будут принимать теоретические экзамены у граждан после самоподготовки», - говорится в сообщении.

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