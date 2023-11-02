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  1. В Україні

МВС працює над впровадженням самостійної теоретичної підготовки майбутніх водіїв

15:32, 2 листопада 2023
Аби врегулювати порядок прийняття теоретичних іспитів без навчання в автошколі, необхідно прийняти та привести низку нормативно-правових актів у відповідність до Закону.
МВС працює над впровадженням самостійної теоретичної підготовки майбутніх водіїв
Зображення: freepik.com
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29 липня цього року набув чинності Закон України, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами. Ці зміни набули чинності одразу після оприлюднення.

Також у прийнятому Законі йдеться про самостійну підготовку до складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС.

Ці зміни набрали чинності 29 жовтня 2023 року. Це означає, що у майбутніх водіїв буде вибір: готуватись до теоретичного іспиту самостійно чи з автошколою, розповідають у Головному сервісному центрі МВС.

Водночас там пояснюють, аби врегулювати порядок прийняття теоретичних іспитів без навчання в автошколі, необхідно прийняти та привести низку нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону України. Зокрема внести зміни до наступних документів:

  • постанови Кабінету міністрів України від 08 травня 1993 року №340;
  • постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №487;
  • постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №490;

«Міністерством внутрішніх справ України вже внесено до Уряду проєкт акту із необхідними змінами, які будуть розглянуті та прийняті у встановленому порядку. Відразу після затвердження та набрання чинності нормативних змін, сервісні центри МВС готові будуть приймати теоретичні іспити в громадян після самопідготовки», - сказано у повідомленні.

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