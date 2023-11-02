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НАЗК внесло Nestle до списку міжнародних спонсорів війни

11:58, 2 листопада 2023
Швейцарська компанія Nestle досі працює у росії, постачаючи товари і розширюючи свою російську виробничу базу.
НАЗК внесло Nestle до списку міжнародних спонсорів війни
Джерело фото: Nestle
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Національне агентство із запобігання корупції внесло найбільшого у світі виробника продуктів харчування, який має понад 2000 брендів по всьому світу, – швейцарську Nestle – до списку міжнародних спонсорів війни. Причиною цього є продовження корпорацією своєї діяльності в російській федерації, постачання товарів та розширення виробничої бази на території держави, що агресивно діє в Україні, – повідомляє НАЗК.

Хоча прибуток від російського ринку складає лише трохи більше 2% від загального доходу Nestle, компанія досі не взяла на себе відповідальність за припинення бізнесу на території агресора. Nestle відстоює свою позицію, стверджуючи, що забезпечує російське населення товарами першої необхідності та дбає про своїх працівників в рф, де працює понад 7000 співробітників. Таким чином, корпорація створює робочі місця та підтримує економіку агресора.

За даними ЗМІ, на початку 2023 року полиці російських магазинів були переповнені продукцією Nestle, навіть після оголошеного призупинення експорту та імпорту. Корпорація не вчилася з історії і продовжує свою діяльність в агресивній країні, аналогічно до періоду Другої світової війни, коли Nestle працювала на два фронти, постачаючи продукцію як до складу сухих пайків німецької армії, так і до країн антигітлерівської коаліції.

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