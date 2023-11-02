Незвична інсталяція до Дня залізничника: киянам показали обстріляний в Ірпені вагон потяга, фото

На Михайлівській площі встановили вагон поїзда, який був обстріляний росіянами в Ірпені на початку вторгнення.

Фото: Вечірній Київ

На Михайлівській площі Києва встановили обстріляний окупантами вагон Укрзалізниці. Про це пише "Вечірній Київ".

Вагон розмістили до Дня залізничників, який відзначатимуть 4 листопада. Вагон обстріляли навесні минулого року, коли ним збиралися евакуювати до столиці жителів Ірпеня.

Через підрив мосту він так і не доїхав до міста. Зазначається, що цей вагон став символом незламності.

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