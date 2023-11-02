Незвична інсталяція до Дня залізничника: киянам показали обстріляний в Ірпені вагон потяга, фото

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Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

Призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов`язані – від служби за призовом під час мобілізації, - Верховний Суд розглянув справу студента, який хотів виїхати за кордон.

Чоловік без згоди жінки надав у борг народному депутату 536 тисяч доларів США, - що вирішила Велика Палата Верховного Суду

ВП ВС відповіла на питання, чи може бути визнаний недійсним договір позики на суму, яка виходить за межі дрібного побутового правочину, укладений одним із подружжя без згоди іншого з подружжя на його укладення.

Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

Верховний Суд підтримав позицію Міноборони і скасував рішення судів, що визнали за військовослужбовцем, який отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

Судді ВП ВС висловили окрему думку у справі пенсіонерки, яка просила відшкодування, бо залишилася без житла через використання її будинку у 2014 році під опорний пункт

В окремій думці судді ВП ВС фактично вказали на порушення логіки рішення Великої Палати Верховного Суду, адже на час подій, про які йдеться в цій справі, в Україні не було введено воєнного чи надзвичайного стану, а майно не знаходилося на окупованій території.

  1. В Україні

Незвична інсталяція до Дня залізничника: киянам показали обстріляний в Ірпені вагон потяга, фото

15:14, 2 листопада 2023
На Михайлівській площі встановили вагон поїзда, який був обстріляний росіянами в Ірпені на початку вторгнення.
Незвична інсталяція до Дня залізничника: киянам показали обстріляний в Ірпені вагон потяга, фото
Фото: Вечірній Київ
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На Михайлівській площі Києва встановили обстріляний окупантами вагон Укрзалізниці. Про це пише "Вечірній Київ".

Вагон розмістили до Дня залізничників, який відзначатимуть 4 листопада. Вагон обстріляли навесні минулого року, коли ним збиралися евакуювати до столиці жителів Ірпеня. 

Через підрив мосту він так і не доїхав до міста. Зазначається, що цей вагон став символом незламності. 

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