Необычная инсталляция ко Дню железнодорожника: киевлянам показали обстрелянный в Ирпене вагон поезда, фото

На Михайловской площади установили вагон поезда, обстрелянный россиянами в Ирпене в начале вторжения.

Фото: Вечірній Київ

На Михайловской площади Киева установили обстрелянный оккупантами вагон Укрзализныци. Об этом пишет "Вечірній Київ".

Вагон разместили ко Дню железнодорожников, который будут отмечать 4 ноября. Вагон был обстрелян весной прошлого года, когда им собирались эвакуировать в столицу жителей Ирпеня.

Из-за подрыва моста он так и не доехал до города. Отмечается, что этот вагон стал символом несокрушимости.

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