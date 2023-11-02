Судья Верховного Суда уволилась в отставку

В 2023 году из Верховного Суда уволились уже 24 судьи.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 2 ноября 2023 года уволил в отставку судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Наталью Антоненко.

Карьеру судьи Наталья Антоненко начала в 1995 году с назначения на должность судьи Днепровского районного суда города Киева.

С 2001 года – судья Апелляционного суда города Киева.

В 2017 году Наталья Антоненко была назначена на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Стаж, дающий право на отставку, у Натальи Антоненко составил 32 года и почти 4 месяца.

Отметим, что в 2023 году из Верховного Суда уволились уже 24 судьи.

Автор Вячеслав Хрипун

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