Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку

Вища рада правосуддя 2 листопада 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Наталію Антоненко.
Кар’єру судді Наталія Антоненко розпочала у 1995 році з призначення на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва.
З 2001 року – суддя Апеляційного суду міста Києва.
У 2017 року Наталія Антоненко призначена на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.
Стаж, який дає право на відставку, у Наталії Антоненко склав 32 роки і майже 4 місяці.
Зазначимо, що у 2023 році з Верховного Суду звільнились вже 24 судді.
Автор В’ячеслав Хрипун
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