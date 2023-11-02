Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку

У 2023 році з Верховного Суду звільнилися вже 24 судді.

ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список

В списку є навіть судді, які підозрюються у державній зраді.

Рада прокурорів України ініціювала перегляд рівня заробітної плати прокурорів

Рада прокурорів пропонує встановити прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу судді.

Уряд пропонує розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця

Кабмін пропонує внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця та надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України.

У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку

11:13, 2 листопада 2023
У 2023 році з Верховного Суду звільнилися вже 24 судді.
Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку
Джерело фото: ВРП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вища рада правосуддя 2 листопада 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Наталію Антоненко.

Кар’єру судді Наталія Антоненко розпочала у 1995 році з призначення на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва.

З 2001 року – суддя Апеляційного суду міста Києва.

У 2017 року Наталія Антоненко призначена на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Стаж, який дає право на відставку, у Наталії Антоненко склав 32 роки і майже 4 місяці.

Зазначимо, що у 2023 році з Верховного Суду звільнились вже 24 судді.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду