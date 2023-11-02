Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку

У 2023 році з Верховного Суду звільнилися вже 24 судді.

Джерело фото: ВРП

Вища рада правосуддя 2 листопада 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Наталію Антоненко.

Кар’єру судді Наталія Антоненко розпочала у 1995 році з призначення на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва.

З 2001 року – суддя Апеляційного суду міста Києва.

У 2017 року Наталія Антоненко призначена на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Стаж, який дає право на відставку, у Наталії Антоненко склав 32 роки і майже 4 місяці.

Зазначимо, що у 2023 році з Верховного Суду звільнились вже 24 судді.

Автор В’ячеслав Хрипун

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