Вища ради правосуддя вирішила звільнити чотирьох суддів за загальними обставинами

ВРП звільнила за загальними обставинами чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У четвер, 2 листопада, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Смаровоза Михайла Васильовича – з посади судді Господарського суду Хмельницької області;

Антоненко Наталію Олександрівну – з посади судді Верховного Суду;

Любинецьку-Онілову Аллу Григорівну – з посади судді Ямпільського районного суду Вінницької області.

Крім того ВРП звільнила Пирогову Лілію Володимирівну з посади судді Селидівського міського суду Донецької області у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я.

Заяву Чернушенка Антона Васильовича про звільнення з посади судді апеляційного суду міста Києва у відставку залишено без розгляду.

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