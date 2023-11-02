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Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку

У 2023 році з Верховного Суду звільнилися вже 24 судді.

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В списку є навіть судді, які підозрюються у державній зраді.

Рада прокурорів України ініціювала перегляд рівня заробітної плати прокурорів

Рада прокурорів пропонує встановити прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу судді.

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  1. Суд інфо

Вища ради правосуддя вирішила звільнити чотирьох суддів за загальними обставинами

11:21, 2 листопада 2023
ВРП звільнила за загальними обставинами чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища ради правосуддя вирішила звільнити чотирьох суддів за загальними обставинами
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У четвер, 2 листопада, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Смаровоза Михайла Васильовича – з посади судді Господарського суду Хмельницької області;

Антоненко Наталію Олександрівну – з посади судді Верховного Суду;

Любинецьку-Онілову Аллу Григорівну – з посади судді Ямпільського районного суду Вінницької області.

Крім того ВРП звільнила Пирогову Лілію Володимирівну з посади судді Селидівського міського суду Донецької області у зв’язку з неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я.

Заяву Чернушенка Антона Васильовича про звільнення з посади судді апеляційного суду міста Києва у відставку залишено без розгляду.

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