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  1. В Україні

Водіїв закликають перевіряти автівки перед початком руху у холодну пору

20:34, 2 листопада 2023
Там можуть грітися тварини.
Водіїв закликають перевіряти автівки перед початком руху у холодну пору
Зображення: freepik.com
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З настанням холодів чимало вуличних тварин шукають затишне та тепле місце. Як розповідають у Патрульній поліції Києва, котики, наприклад, часто можуть грітися під авто, під капотом, під арками коліс чи у вихлопній трубі.

«Радимо перед тим, як завести двигун — постукайте по капоту та перевірте зазначені місця. Врахуйте, що лякливі котики можуть сховатися ще глибше», - кажуть правоохоронці.

Водіїв просять бути уважними та детально перевіряти свої автівки.

Також ми розповідали, що у Львові врятували кота, який 11 днів пробув під завалами будинку: відео.

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