Водіїв закликають перевіряти автівки перед початком руху у холодну пору

Там можуть грітися тварини.

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З настанням холодів чимало вуличних тварин шукають затишне та тепле місце. Як розповідають у Патрульній поліції Києва, котики, наприклад, часто можуть грітися під авто, під капотом, під арками коліс чи у вихлопній трубі.

«Радимо перед тим, як завести двигун — постукайте по капоту та перевірте зазначені місця. Врахуйте, що лякливі котики можуть сховатися ще глибше», - кажуть правоохоронці.

Водіїв просять бути уважними та детально перевіряти свої автівки.

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