Водителей призывают проверять автомобили перед началом движения в холодное время

Там могут греться животные.

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С наступлением холодов многие уличные животные ищут уютное и теплое место. Как рассказывают в Патрульной полиции Киева, котики, например, часто могут греться под автомобилем, под капотом, под арками колес или в выхлопной трубе.

«Советуем перед тем, как завести двигатель — постучите по капоту и проверьте указанные места. Учтите, что пугливые котики могут спрятаться еще глубже», – говорят правоохранители.

Водителей просят быть внимательными и тщательно проверять свои автомобили.

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