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Новая российская ракета, выпущенная на Запорожском направлении, содержала иностранную плату, – Ермак

14:18, 2 ноября 2023
Украинские эксперты обнаружили иностранную плату в российской ракете 40Н6, – Ермак.
Новая российская ракета, выпущенная на Запорожском направлении, содержала иностранную плату, – Ермак
Источник фото: Тelegram / Андрей Ермак
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Остатки новой российской ракеты, которые включали иностранную плату, были обнаружены на Запорожском направлении, - сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам иностранная плата, принадлежит ракете 40Н6, которая используется в составе комплексов С-400 и имеет дальность полета от 380 до 400 километров.

В своем сообщении Андрей Ермак также отметил, что украинские эксперты активно проводят исследования иностранных компонентов российского вооружения и обмениваются этой информацией с международными партнерами. Эта совместная работа направлена на предотвращение поставок подобных компонентов в российскую федерацию.

Ранее Ермак показал фото иностранных компонентов в российских ракетах Х-101.

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