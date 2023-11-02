Новая российская ракета, выпущенная на Запорожском направлении, содержала иностранную плату, – Ермак

Украинские эксперты обнаружили иностранную плату в российской ракете 40Н6, – Ермак.

Источник фото: Тelegram / Андрей Ермак

Остатки новой российской ракеты, которые включали иностранную плату, были обнаружены на Запорожском направлении, - сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам иностранная плата, принадлежит ракете 40Н6, которая используется в составе комплексов С-400 и имеет дальность полета от 380 до 400 километров.

В своем сообщении Андрей Ермак также отметил, что украинские эксперты активно проводят исследования иностранных компонентов российского вооружения и обмениваются этой информацией с международными партнерами. Эта совместная работа направлена на предотвращение поставок подобных компонентов в российскую федерацию.

Ранее Ермак показал фото иностранных компонентов в российских ракетах Х-101.

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