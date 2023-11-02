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Роберт Де Ниро судится со свой бывшей ассистенткой: стороны засыпали друг друга обвинениями

14:00, 2 ноября 2023
В ходе первого заседания суд рассматривал претензию бывшей ассистентки Роберта Де Ниро.
Роберт Де Ниро судится со свой бывшей ассистенткой: стороны засыпали друг друга обвинениями
Фото: hollywoodreporter.com
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В Нью-Йорке начался суд между известным актером Робертом Де Ниро и его бывшей помощницей Грэхем Чейз Робинсон. Актер обвинил девушку в неисполнении служебных обязанностей, а она его — в сексизме и переработках, передает The Guardian.

В 2008 году Робинсон устроилась к Де Ниро его личным ассистентом. Уже в 2019 году она занимала пост вице-президента по производству и финансам в компании актера Canal Productions. Когда она уволилась из нее, Де Ниро подал на нее в суд.

Сотрудники Canal Productions говорят, что Робинсон часто не было на работе, а когда она появлялась, то не занималась своими обязанностями. Вместо этого девушка тратила деньги компании в дорогих ресторанах, а также смотрела «Друзей» на Netflix. В ответ на иск Робинсон сама обратилась в суд и обвинила Де Ниро в сексизме и переработках.

По ее словам, она получала значительно меньше, чем сотрудники-мужчины на аналогичных должностях. Кроме того, Де Ниро часто отпускал в адрес Робинсон сексистские комментарии, а также поручал ей некоторые обязанности по дому.

В ходе первого заседания суд рассматривал претензию Робинсон о том, что Де Ниро регулярно расспрашивал ее о том, где она находится в личной переписке, а также просил помощи в нерабочих делах в неурочное время. Сам актер отметил, что он просто хотел быть в курсе расписания помощницы, а также что никогда не принуждал ее к подобной работе.

Де Ниро также опроверг утверждение о том, что он предпочитал, чтобы Робинсон чесала ему спину, не используя для этого специальное устройство, заявив суду, что, возможно, иногда это и происходило, но «никогда не было неуважительным или развратным», пишет skynews.

Взгянув в сторону своей бывшей сотрудницы Де Ниро воскликнул: «Как тебе не стыдно, Чейз Робинсон!». После того как судья посмотрел на актера, он извинился.

Отмечается, что бывшая помощница актера предъявила Де Ниро иск на 12 миллионов долларов в качестве компенсации за «сильное эмоциональное потрясение и ущерб репутации».

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