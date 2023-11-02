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  1. В Украине

Минобороны планирует покупать крупы и хлеб для ВСУ отдельно от каталога

19:22, 2 ноября 2023
Отделение круп и хлеба от общего каталога может помочь снизить стоимость этих продуктов для ВСУ, считают в Минобороны.
Минобороны планирует покупать крупы и хлеб для ВСУ отдельно от каталога
Изображение: freepik.com
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Министерство обороны Украины планирует запустить пилотный проект по закупке круп и хлеба отдельно от каталога в одном из регионов Украины.

Об этом 1 ноября во время брифинга в Military Media Centre рассказал заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

«Отделение круп и хлеба от общего каталога может помочь снизить стоимость этих продуктов для ВСУ. У Министерства был опыт с выведением воды на торги отдельно от каталога. Этот процесс дал результат – цена снизилась на более чем треть», - отмечают в ведомстве.

В настоящее время Минобороны проводит совместные консультации с Генеральным штабом ВСУ, во время которых планируют решить, в какой из областей запустят пилотный проект.

Также мы рассказывали, что ведомство создало «новый инструмент» для закупок продуктов ВСУ.

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