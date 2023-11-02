Міноборони планує купувати крупи та хліб для ЗСУ окремо від каталогу

Відокремлення круп та хлібу від спільного каталогу може допомогти зменшити вартість цих продуктів для ЗСУ, вважають у Міноборони.

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Міністерство оборони України планує запустити пілотний проєкт із закупівлі круп та хлібу окремо від каталогу в одному із регіонів України.

Про це 1 листопада під час брифінгу в Military Media Centre розповів заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

«Відокремлення круп та хлібу від спільного каталогу може допомогти зменшити вартість цих продуктів для ЗСУ. У Міністерства був досвід із виведенням води на торги окремо від каталогу. Цей процес дав результат – ціна знизилася на понад третину», - зазначають у відомстві.

Наразі Міноборони проводить спільні консультації із Генеральним штабом ЗСУ, під час яких планують вирішити, в якій із областей запустять пілотний проєкт.

Також ми розповідали, що відомство створило «новий інструмент» для закупівель продуктів ЗСУ.

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