Закуповуватиме продукти для ЗСУ: Міноборони створило «оператора тилу»

Працівники Державного оператора тилу аналізуватимуть ринок, ціни, спілкуватимуться з постачальниками напряму, оцінюватимуть їх і аналізуватимуть роботу.

Фото: rubryka.com

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков повідомив, що відомство створило «новий інструмент» для закупівель продуктів ЗСУ. Агентство назвали «Державний оператор тилу», а запрацює воно на повну з 1 грудня. Про це він сказав на брифінгу 1 листопада, передає «Інтерфакс-Україна».

«З грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство «Державний оператор тилу». Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал», - сказав він.

За його словами, працівники агентства аналізуватимуть ринок, ціни, спілкуватимуться з постачальниками напряму, оцінюватимуть їх і аналізуватимуть роботу.

«Вони вже зараз вивчають ринок і готуються. Агентство закупівель на повну, як я вже зазначив, запрацює з 1 грудня. На сьогодні де-факто вони вже формують команду», - зазначив Кліменков.

У Міноборони додали, що очікують від Кабінету міністрів ухвалення найближчим часом двох постанов, після чого «де-юре на 100% агентство закупівель із тилу запрацює».

Раніше ми писали, що Рада ухвалила постанову, яка фактично скасовує висновок Держаудитслужби щодо військових закупівель.

Також повідомлялося, що усі закупівлі, які не стосуються озброєння та військової техніки, знову проводитимуться у системі Prozorro.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.