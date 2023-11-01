Ексзаступницю голови КМДА Кільчицьку звинувачують у присвоєнні близько $2 млн на нерухомості в Криму

Колишню заступницю голови Київської міської держадміністрації судитимуть за шахрайство.

Судитимуть колишню заступницю голови КМДА Ірину Кільчицьку, її обвинувачують у шахрайстві, а саме – привласненні коштів від продажу кримської нерухомості в значних обсягах, – повідомляє Прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

За даними слідства, колишня посадова особа незаконно заволоділа значною сумою в понад 2 мільйони доларів США, отриманих в результаті продажу нерухомості на окупованому Криму.

У 2021 році власник нерухомості на окупованому півострові вирішив реалізувати свою власність, щоб уникнути незаконної конфіскації окупаційними владами. Для переведення коштів з окупованого Криму на материкову частину України, обвинувачена погодилася допомогти потерпілому.

Колишня чиновниця взяла на себе зобов'язання перевести кошти, але пізніше, шляхом обману, присвоїла собі зазначені гроші і відмовилася передати їх власнику, завдавши йому значної матеріальної шкоди.

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