Экс-замглавы КГГА Кильчицкую обвиняют в присвоении около $2 млн на недвижимости в Крыму

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В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

КСУ признал неконституционным предписание закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции относительно безальтернативности штрафа

Указанное предписание безальтернативно предусматривает, что на лицо, впервые совершившее правонарушения по введению в обращение товаров или которое по закону считают введшим в обращение товары, не соответствующие установленным требованиям, должен быть наложен штраф 51 000 грн.

НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры

До изменений НАПК должно было обязательно иметь своего представителя в комиссии, которая определяет направление использования средств.

Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями

Суд признал действия истца злоупотреблением процессуальными правами – такими, что совершены с целью манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и фактически сводятся к «избранию» судьи, который будет осуществлять рассмотрение дела.

Верховный Суд высказал позицию по делу командира, получившего предупреждение из-за совершения подчиненными-военнослужащими УСБУ нападения на пограничников

Верховный Суд согласился с заключением апелляционного суда о том, что за совершение подчиненными истца военнослужащими районного отдела УСБУ противоправного нападения на военнослужащих пограничной службы ответственность несет также их командир.

  1. В Украине

Экс-замглавы КГГА Кильчицкую обвиняют в присвоении около $2 млн на недвижимости в Крыму

17:05, 1 ноября 2023
Бывшую заместительницу главы Киевской городской госадминистрации будут судить за мошенничество.
Экс-замглавы КГГА Кильчицкую обвиняют в присвоении около $2 млн на недвижимости в Крыму
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Будут судить бывшего заместителя председателя КГГА Ирину Кильчицкую, ее обвиняют в мошенничестве, а именно – присвоении средств от продажи крымской недвижимости в значительных объемах, – сообщает Прокуратура АР Крым и г. Севастополя.

По данным следствия, бывшее должностное лицо незаконно завладела значительной суммой в более 2 миллионов долларов США, полученных в результате продажи недвижимости на оккупированном Крыму.

В 2021 году владелец недвижимости на оккупированном полуострове решил реализовать свою собственность, чтобы избежать незаконной конфискации оккупационными властями. Для перевода средств из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, обвиняемая согласилась помочь потерпевшему.

Бывшая чиновница взяла на себя обязательства перевести средства, но позже, путем обмана, присвоила себе указанные деньги и отказалась передать их владельцу, нанеся ему значительный материальный ущерб.

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