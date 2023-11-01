Экс-замглавы КГГА Кильчицкую обвиняют в присвоении около $2 млн на недвижимости в Крыму

Бывшую заместительницу главы Киевской городской госадминистрации будут судить за мошенничество.

Будут судить бывшего заместителя председателя КГГА Ирину Кильчицкую, ее обвиняют в мошенничестве, а именно – присвоении средств от продажи крымской недвижимости в значительных объемах, – сообщает Прокуратура АР Крым и г. Севастополя.

По данным следствия, бывшее должностное лицо незаконно завладела значительной суммой в более 2 миллионов долларов США, полученных в результате продажи недвижимости на оккупированном Крыму.

В 2021 году владелец недвижимости на оккупированном полуострове решил реализовать свою собственность, чтобы избежать незаконной конфискации оккупационными властями. Для перевода средств из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, обвиняемая согласилась помочь потерпевшему.

Бывшая чиновница взяла на себя обязательства перевести средства, но позже, путем обмана, присвоила себе указанные деньги и отказалась передать их владельцу, нанеся ему значительный материальный ущерб.

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