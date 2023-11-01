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  1. В Украине

Будут покупать продукты для ВСУ: Минобороны создало «оператора тыла»

17:11, 1 ноября 2023
Работники Государственного оператора тыла будут анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, оценивать их и анализировать работу.
Будут покупать продукты для ВСУ: Минобороны создало «оператора тыла»
Фото: rubryka.com
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Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков сообщил, что ведомство создало новый инструмент для закупок продуктов для ВСУ. Агентство назвали «Государственный оператор тыла», а заработает оно по полной с 1 декабря. Об этом он сказал на брифинге 1 ноября, передает «Интерфакс-Украина».

«С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство «Государственный оператор тыла». Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал», - сказал он.

По его словам, работники агентства будут анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, оценивать их и анализировать работу.

«Они уже сейчас изучают рынок и готовятся. Агентство закупок на полную, как я уже отметил, заработает с 1 декабря. На сегодня де-факто они уже формируют команду», - отметил Клименков.

В Минобороны добавили, что ожидают от Кабинета министров принятия в ближайшее время двух постановлений, после чего «де-юре на 100% агентство закупок по тылу заработает».

Ранее сообщалось, что Рада приняла постановление, которое фактически отменяет вывод Госаудитслужбы по военным закупкам.

Также мы писали, что все закупки, не касающиеся вооружения и военной техники, будут вновь проводиться в системе Prozorro.

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