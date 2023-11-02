Роберт Де Ніро судиться зі своєю експомічницею: сторони засипали один одного звинуваченнями

Під час першого засідання суд розглядав претензію колишньої помічниці Роберта Де Ніро.

Фото: hollywoodreporter.com

У Нью-Йорку розпочався суд між відомим актором Робертом Де Ніро та його колишньою помічницею Грехем Чейз Робінсон. Актор звинуватив дівчину у невиконанні службових обов'язків, а вона його — у сексизмі та надлишковій роботі, передає The Guardian.

У 2008 році Робінсон влаштувалася до Де Ніро його особистим помічником. Вже у 2019 році вона обіймала посаду віце-президента з виробництва та фінансів у компанії актора Canal Productions. Коли вона звільнилася з команії, Де Ніро подав на неї до суду.

Співробітники Canal Productions кажуть, що Робінсон часто не було на роботі, а коли вона з'являлася, то не займалася своїми обов'язками. Натомість дівчина витрачала гроші компанії в дорогих ресторанах, а також дивилася «Друзів» на Netflix. У відповідь на позов Робінсон сама звернулася до суду та звинуватила Де Ніро у сексизмі та у надлишковій роботі.

За її словами, вона отримувала значно менше, ніж працівники-чоловіки на аналогічних посадах. Крім того, Де Ніро часто відпускав на адресу Робінсон сексистські коментарі, а також доручав їй деякі домашні обов'язки.

Під час першого засідання суд розглядав претензію Робінсон про те, що Де Ніро регулярно розпитував її про те, де вона перебуває в особистому листуванні, а також просив допомоги у неробочих справах у неурочний час. Сам актор зазначив, що він просто хотів бути в курсі розкладу помічниці, а також, що ніколи не примушував її до подібної роботи.

Де Ніро також спростував твердження про те, що він хотів, щоб Робінсон чесала йому спину, не використовуючи для цього спеціальний пристрій, заявивши суду, що, можливо, іноді це й відбувалося, але «ніколи не було неповажним чи розпусним», пише skynews.

Глянувши у бік своєї колишньої співробітниці Де Ніро вигукнув: «Як тобі не соромно, Чейз Робінсон!». Після того, як суддя подивився на актора, він вибачився.

Зазначається, що колишня помічниця актора пред'явила Де Ніро позов на 12 мільйонів доларів як компенсацію за «сильне емоційне потрясіння та шкоду репутації».

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