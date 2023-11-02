Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата ВС у справі за позовом Геннадія Труханова до ВРП вирішила, в якому складі КАС ВС має розглядати питання про повернення позовної заяви

ВП ВС зазначила, що інформація з Реєстру судових рішень свідчить про відсутність єдиної практики серед суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду як суду першої інстанції стосовно складу суду, який має вирішувати питання про повернення позовної заяви у зв`язку з неусуненням її недоліків.

Класифікація посад державної служби: роз’яснення НАДС з найбільших актуальних питань

Як визначити класифікаційний код посади, як заповнити відомості класифікації посад, в які строки слід завершити класифікацію посад.

Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

Верховний Суд підтримав позицію Міноборони і скасував рішення судів, що визнали за військовослужбовцем, який отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

Вища рада правосуддя призначила нового голову Служби судової охорони

Павла Малихіна підтримала більшість членів Вищої ради правосуддя.

Укрпошта проводить тендер на 65,7 млн грн на послуги з передачі SMS і Viber-повідомлень

Укрпошта оголосила тендер на закупівлю послуг з передачі SMS і Viber-повідомлень на 65,7 млн грн.

  1. У світі
  2. / Правовий гламур

Роберт Де Ніро судиться зі своєю експомічницею: сторони засипали один одного звинуваченнями

14:00, 2 листопада 2023
Під час першого засідання суд розглядав претензію колишньої помічниці Роберта Де Ніро.
Роберт Де Ніро судиться зі своєю експомічницею: сторони засипали один одного звинуваченнями
Фото: hollywoodreporter.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Нью-Йорку розпочався суд між відомим актором Робертом Де Ніро та його колишньою помічницею Грехем Чейз Робінсон. Актор звинуватив дівчину у невиконанні службових обов'язків, а вона його — у сексизмі та надлишковій роботі, передає The Guardian.

У 2008 році Робінсон влаштувалася до Де Ніро його особистим помічником. Вже у 2019 році вона обіймала посаду віце-президента з виробництва та фінансів у компанії актора Canal Productions. Коли вона звільнилася з команії, Де Ніро подав на неї до суду.

Співробітники Canal Productions кажуть, що Робінсон часто не було на роботі, а коли вона з'являлася, то не займалася своїми обов'язками. Натомість дівчина витрачала гроші компанії в дорогих ресторанах, а також дивилася «Друзів» на Netflix. У відповідь на позов Робінсон сама звернулася до суду та звинуватила Де Ніро у сексизмі та у надлишковій роботі.

За її словами, вона отримувала значно менше, ніж працівники-чоловіки на аналогічних посадах. Крім того, Де Ніро часто відпускав на адресу Робінсон сексистські коментарі, а також доручав їй деякі домашні обов'язки.

Під час першого засідання суд розглядав претензію Робінсон про те, що Де Ніро регулярно розпитував її про те, де вона перебуває в особистому листуванні, а також просив допомоги у неробочих справах у неурочний час. Сам актор зазначив, що він просто хотів бути в курсі розкладу помічниці, а також, що ніколи не примушував її до подібної роботи.

Де Ніро також спростував твердження про те, що він хотів, щоб Робінсон чесала йому спину, не використовуючи для цього спеціальний пристрій, заявивши суду, що, можливо, іноді це й відбувалося, але «ніколи не було неповажним чи розпусним», пише skynews.

Глянувши у бік своєї колишньої співробітниці Де Ніро вигукнув: «Як тобі не соромно, Чейз Робінсон!». Після того, як суддя подивився на актора, він вибачився.

Зазначається, що колишня помічниця актора пред'явила Де Ніро позов на 12 мільйонів доларів як компенсацію за «сильне емоційне потрясіння та шкоду репутації».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду