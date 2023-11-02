Нова російська ракета, випущена на Запорізькому напрямку, містила іноземну плату, – Єрмак

Українські експерти виявили іноземну плату в російській ракеті 40Н6, – Єрмак.

Джерело фото: Тelegram / Андрій Єрмак

Залишки нової російської ракети, які включали іноземну плату, були виявлені на Запорізькому напрямку, – повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За його словами іноземна плата, належить ракеті 40Н6, яка використовується в складі комплексів С-400 і має дальність польоту від 380 до 400 кілометрів.

У своєму повідомленні Андрій Єрмак також зазначив, що українські експерти активно проводять дослідження іноземних компонентів російського озброєння та обмінюються цією інформацією з міжнародними партнерами. Ця спільна робота спрямована на унеможливлення постачання подібних компонентів до російської федерації.

Раніше Єрмак показав фото іноземних компонентів в російських ракетах Х-101.

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