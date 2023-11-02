Высший совет правосудия решил уволить четырех судей по общим обстоятельствам

ВСП уволил по общим обстоятельствам четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 2 ноября, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Смаровоза Михаила Васильевича - с должности судьи Хозяйственного суда Хмельницкой области;

Антоненко Наталью Александровну - с должности судьи Верховного Суда;

Любинецкую-Онилову Аллу Григорьевну - с должности судьи Ямпольского районного суда Винницкой области.

Кроме того ВСП уволил Пирогову Лилию Владимировну с должности судьи Селидовского городского суда Донецкой области в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья.

Заявление Чернушенко Антона Васильевича об увольнении с должности судьи апелляционного суда города Киева в отставку оставлено без рассмотрения.

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