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Судья Верховного Суда уволилась в отставку

В 2023 году из Верховного Суда уволились уже 24 судьи.

ВККС принудительно переведет в другие суды судей, которые до сих пор не написали заявление на командировку: список

В списке есть даже судьи, подозреваемые в государственной измене.

Совет прокуроров Украины инициировал пересмотр уровня заработной платы прокуроров

Совет прокуроров предлагает установить прожиточный минимум для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры на уровне прожиточного минимума для определения должностного оклада судьи.

Правительство предлагает расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного украинца

Кабмин предлагает внести изменения в условия и порядок предоставления статуса зарубежного украинца и предоставить Национальной комиссии по иностранным украинцам право обращаться в Службу безопасности Украины.

В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

  1. Суд инфо

Высший совет правосудия решил уволить четырех судей по общим обстоятельствам

11:21, 2 ноября 2023
ВСП уволил по общим обстоятельствам четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия решил уволить четырех судей по общим обстоятельствам
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В четверг, 2 ноября, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Смаровоза Михаила Васильевича - с должности судьи Хозяйственного суда Хмельницкой области;

Антоненко Наталью Александровну - с должности судьи Верховного Суда;

Любинецкую-Онилову Аллу Григорьевну - с должности судьи Ямпольского районного суда Винницкой области.

Кроме того ВСП уволил Пирогову Лилию Владимировну с должности судьи Селидовского городского суда Донецкой области в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья.

Заявление Чернушенко Антона Васильевича об увольнении с должности судьи апелляционного суда города Киева в отставку оставлено без рассмотрения.

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