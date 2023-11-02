Высший совет правосудия решил уволить четырех судей по общим обстоятельствам

В четверг, 2 ноября, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Смаровоза Михаила Васильевича - с должности судьи Хозяйственного суда Хмельницкой области;
Антоненко Наталью Александровну - с должности судьи Верховного Суда;
Любинецкую-Онилову Аллу Григорьевну - с должности судьи Ямпольского районного суда Винницкой области.
Кроме того ВСП уволил Пирогову Лилию Владимировну с должности судьи Селидовского городского суда Донецкой области в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья.
Заявление Чернушенко Антона Васильевича об увольнении с должности судьи апелляционного суда города Киева в отставку оставлено без рассмотрения.
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