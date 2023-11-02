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НАПК внесло Nestle в список международных спонсоров войны

11:58, 2 ноября 2023
НАПК внесло Nestle в список международных спонсоров войны
НАПК внесло Nestle в список международных спонсоров войны
Источник фото: Nestle
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Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло крупнейшего в мире производителя продуктов питания, который имеет более 2000 брендов по всему миру, - швейцарскую Nestle - в список международных спонсоров войны. Причиной этого является продолжение корпорацией своей деятельности в российской федерации, поставки товаров и расширение производственной базы на территории государства, агрессивно действующего в Украине, - сообщает НАПК.

Хотя прибыль от российского рынка составляет лишь чуть более 2% от общего дохода Nestle, компания до сих пор не взяла на себя ответственность за прекращение бизнеса на территории агрессора. Nestle отстаивает свою позицию, утверждая, что обеспечивает российское население товарами первой необходимости и заботится о своих работниках в рф, где работает более 7000 сотрудников. Таким образом, корпорация создает рабочие места и поддерживает экономику агрессора.

По данным СМИ, в начале 2023 года полки российских магазинов были переполнены продукцией Nestle, даже после объявленного приостановления экспорта и импорта. Корпорация не училась из истории и продолжает свою деятельность в агрессивной стране, аналогично периоду Второй мировой войны, когда Nestle работала на два фронта, поставляя продукцию как в состав сухих пайков немецкой армии, так и в страны антигитлеровской коалиции.

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