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Еврокомиссия считает, что в Украине сделали недостаточно для реформы государственной службы

08:12, 13 ноября 2023
В частности, Еврокомиссия указала Украине на необходимость ввести классификацию должностей госслужбы, пожаловалась на сокращение в министерствах «специалистов по реформе» и предупредила, что не нужно освобождать определенные органы из-под действия закона об административной процедуре.
Еврокомиссия считает, что в Украине сделали недостаточно для реформы государственной службы
Источник фото: Shutterstock
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Еврокомиссия в своем Отчете от 8 ноября о возможности начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС подвергла критике состояние реформирования государственной службы.

Так, Еврокомиссия отмечает, что Украина «имеет определенный уровень подготовки в сфере реформы государственного управления с ограниченным прогрессом, достигнутым в течение отчетного периода. В то время, как украинское государственное управление оказалось устойчивым во время агрессивной войны рф против Украины, реформа замедлилась или остановилась в ряде секторов, в частности в найме и отборе на основе заслуг, классификации должностей и реформе заработной платы, а также в информационной системе управления персоналом».

В следующем году Украина, по словам ЕК, в частности, должна:

  • обеспечить своевременное приведение действующего законодательства в соответствие с Законом об административной процедуре во всех областях его действия;
  • возобновить наем и процесс отбора на основе заслуг, а также ввести классификацию должностей в качестве предпосылки для комплексной реформы заработной платы;
  • добиться прогресса в развертывании информационной системы управления человеческими ресурсами по всей стране.

Также Еврокомиссия указывает, что отраслевые министерства редко оценивают стоимость проектов программных документов и нормативно-правовых актов (в 2022 году только два из 28 утвержденных Кабинетом Министров программных документов содержали информацию о стоимости реализации).

Критики подвергся и набор кадров на должности «специалистов по вопросам реформ».

«Создание политики директоратов в министерствах и набор кадров для замещения должностей поддержки реформ, направленных на устранение этих пробелов и техническую поддержку в реализации приоритетных реформ – не завершено. До конца 2022 года было заполнено менее 750 должностей по поддержке реформ из 3000 запланированных должностей с тенденцией к уменьшению в 2023 году», - отмечается в отчете.

«В целом Закон «О государственной службе» обеспечивает надежную нормативную базу, хотя военное положение оказало значительное влияние на нее. Процедура набора и отбора на основе заслуг была приостановлена (что также было в рамках мероприятий по COVID-19 с марта 2020 по апрель 2021 года). Длительные периоды отсутствия процедур для обеспечения профессиональной и деполитизированной государственной службы в сочетании с широким использованием непрозрачных прямых назначений подорвали конкурентоспособность и независимость государственной службы.

Гендерное представительство на государственной службе продолжает быть несбалансированным. К концу 2022 года высшее руководство составляло 70% мужчин и 30% женщин, руководство среднего звена – 33% мужчин и 67% женщин, а на низшем уровне – 22% мужчин и 78% женщин.

Цифровизация системы человеческих ресурсов остается недостаточной. Разработка и использование информационной системы управления человеческими ресурсами (HRMIS) – с целью обеспечения цифровой платформы для всех операций с кадрами в государственных учреждениях с 2017 продвигается очень неравномерно. HRMIS, включая модуль начисления заработной платы, была запущена как основная ИТ-система лишь ограниченным количеством учреждений и предоставляет информацию примерно о 15% должностей.

Текущая модель классификации должностей включает только ответственность на основе места государственного служащего в административной и институциональной иерархии. Модель профессиональной классификации должностей, пилотируемая Национальным агентством по вопросам государственной службы (НАГС), не имела систематического контроля.

Система оплаты труда остается непрозрачной и неровной. Как результат, способность предложить конкурентоспособную должность различается в разных учреждениях. В целом текучесть высшего руководства значительна, что приводит к отсутствию стабильности персонала. Необходимы систематические усилия для привлечения, найма и развития высокопрофессионального и незаангажированного высшего руководства», - подытожили в Еврокомиссии.

Также в Еврокомиссии предупредили, что не нужно освобождать определенные органы власти из-под действия нового закона об административной процедуре.

«Ключевым событием в сфере предоставления услуг стало принятие Закона об административной процедуре в мае 2022 года, который важен для развития права на эффективное управление. Закон объединяет ныне фрагментированные административные процедуры в разных секторах. Правительство также готовит изменения к отраслевым и имплементационным законам, внутренним правилам и процедурам, рабочим процессам.

Недавно некоторые учреждения попросили освободить их от применения закона. Украине следует воздержаться от введения новых исключений из применения закона (например, налоговой службы), поскольку это резко снизит его общее влияние», - подчеркнули европейские чиновники.

Напомним, что Еврокомиссия в Отчете по выполнению Украиной требований также рекомендует создать новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с централными государственными органами, укомплектованный надлежащим образом проверенными судьями.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала Нацбанку издать указания, что национальный перечень публичных деятелей (РЕРов) является ориентировочным, а не исчерпывающим.

Автор: Наталя Мамченко

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