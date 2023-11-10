В следующем году возрастут расходы на социальную сферу, медицину и образование – Шмыгаль

По словам Премьера, почти вдвое увеличатся расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Источник фото: Денис Шмыгаль

В 2024 года возрастут расходы на социальную сферу, медицину и образование. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как мы писали, Верховная Рада приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

По словам Премьер-министра, социальные расходы составят 470 млрд грн (+25 млрд грн)

«В марте планируем провести индексацию пенсий. Увеличиваем размер программы субсидий. Выделяем на это 50 млрд грн (+12 млрд грн). Увеличиваем программу поддержки малообеспеченных семей. Почти вдвое увеличатся расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью. Впервые будет выделено 1 млрд грн на развитие социальных услуг», – сообщил Денис Шмыгаль.

Расходы на здравоохранение составят 239 млрд грн (+31 млрд грн)

«На программу медицинских гарантий прибавляем 16 млрд грн. В полном объеме обеспечим заявленную потребность Минздрава в лекарственных средствах и медицинских изделиях для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Будет запущен пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов. 1 млрд грн выделим на обустройство укрытий и безопасных условий в больницах», – рассказал Премьер.

На образование будет выделено 179 млрд грн (+22,7 млрд грн)

По словам Дениса Шмыгаля, выплаты педагогам в следующем году возрастут на 21%. Будут продолжены важные программы:

Обустройство укрытий – 2,5 млрд грн.

Реформа НУШ – 1,5 млрд грн.

Модернизация школьных столовых – 1,5 млрд грн.

Новые школьные автобусы – 1 млрд грн.

«Предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%. Основной акцент – исследования, которые, в частности, связаны с развитием нашего оборонно-промышленного комплекса (9,4 млрд грн)», - отметил Премьер.

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