Правительство согласовало увольнение двух глав районных государственных администраций

В пятницу, 10 ноября, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрел ряд важных вопросов.
Кроме того, Правительство согласовало ряд кадровых изменений, а именно:
Согласовано назначение:
- Яндульского Юрия Александровича заместителем главы Днепропетровской областной государственной администрации;
- Корольчука Богдана Леонидовича первым заместителем главы Полтавской Днепропетровской областной государственной администрации;
– Василенко Владимира Андреевича заместителем главы Полтавской областной государственной администрации.
Согласовано увольнение:
- Яндульского Юрия Александровича с должности главы Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
– Ващенко Ивана Александровича с должности главы Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.
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