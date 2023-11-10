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Правительство согласовало увольнение двух глав районных государственных администраций

18:37, 10 ноября 2023
Также Кабмин согласовал несколько назначений заместителей глав ОГА.
Правительство согласовало увольнение двух глав районных государственных администраций
Источник фото: kmu.gov.ua
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В пятницу, 10 ноября, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрел ряд важных вопросов.

Кроме того, Правительство согласовало ряд кадровых изменений, а именно:

Согласовано назначение:

- Яндульского Юрия Александровича заместителем главы Днепропетровской областной государственной администрации;

- Корольчука Богдана Леонидовича первым заместителем главы Полтавской Днепропетровской областной государственной администрации;

Василенко Владимира Андреевича заместителем главы Полтавской областной государственной администрации.

Согласовано увольнение:

- Яндульского Юрия Александровича с должности главы Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;

– Ващенко Ивана Александровича с должности главы Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.

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