Кабмин провел заседание: какие решения приняли 10 ноября

Утвержден план мер по реализации Концепции обеспечения национальной системы устойчивости к 2025 году.

Источник фото: kmu.gov.ua

В пятницу, 10 ноября, Кабинет Министров провел заседание.

Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

– Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва, вчинену 13.09.2023 в м. Києві. Ратифікація Угоди сприятиме економічному співробітництву між Урядом України та Урядом Республіки Корея через надання Урядом Республіки Корея пільгових кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва для реалізації проектів.

– Схвалено проект Закону «Про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України». Законопроектом пропонується визначити правові та організаційні засади створення та функціонування Державного реєстру осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України, в якому здійснюватимуться: облік громадян, життю та здоровʼю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ проти України; інформаційні обміни між державними інформаційними системами, в частині обмінів інформацією про фіксацію шкоди життю та здоровʼю громадян, якої було завдано внаслідок збройної агресії РФ; облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, повʼязаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил». Законопроект передбачає узгодження положень розділу XVIII Митного кодексу України з останніми змінами до інших його структурних одиниць, перегляд підходів до деяких питань застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил, запровадження більш гнучкого механізму притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, а також впровадження сучасних європейських практик у сфері боротьби з митними правопорушеннями у діяльність митних органів України.

– Затверджено, з метою імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та створення правових механізмів реалізації положень ЗУ «Про державну допомогу субʼєктам господарювання», критерії оцінки допустимості державної допомоги субʼєктам господарювання для рекреаційної інфраструктури. Визначено мету надання державної допомоги; категорії її отримувачів; максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги; витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.

– Затверджено Порядок подання інформації для підготовки повідомлень, відповідей та запитів відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі. Порядок визначає підстави для подання центральними органами виконавчої влади інформації для підготовки повідомлень України, передбачених угодами СОТ, у строки та за формами, що визначені рішеннями органів СОТ, процедуру підготовки відповідей на обґрунтовані запити від членів СОТ щодо поданих Україною відомостей про заходи торговельної політики та підготовки обгрунтованих запитів до членів СОТ.

– Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 09.12.2020 N 1231 «Деякі питання реалізації статті 3 Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та субʼєктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у звʼязку з визнанням таким, що втратив чинність Закону України, на виконання якого була розроблена постанова.

– Затверджено концепцію «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Схвалено проект рішення Підкомітету Україна - ЄС з питань митного співробітництва про внесення змін до Протоколу І «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва до Угоди про асоціацію. Це дозволить застосовувати у двосторонній торгівлі товарами між Україною та ЄС правила визначення походження товарів Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження в актуальній редакції.

– Внесено зміни до Положення про Міністерство охорони здоров’я України. Покладено на МОЗ окремі повноваження щодо забезпечення захисту критичної інфраструктури в сфері охорони здоров’я, затвердження програм розширеного доступу пацієнтів до незареєстрованих лікарських засобів і програм доступу суб’єктів дослідження (пацієнтів) до досліджуваного лікарського засобу після завершення клінічного випробування, участі у забезпеченні виконання вимог державних та галузевих стандартів якості лікарських засобів, зокрема, до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських засобів, здійснення виробничого контролю їх якості, а також ведення Державного реєстру дезінфекційних засобів.

– Внесено зміни до Положення про Національну поліцію. Передбачено повноваження Національної поліції використовувати транспортні засоби, що рухаються по поверхні води або під нею, у тому числі дистанційно керовані; вживати заходи для запобігання, виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден над визначеною територією чи обʼєктом із спеціальним режимом або над місцем здійснення спеціального поліцейського контролю, проведення операцій із припинення правопорушення.

– Внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів з метою приведення їх у відповідність до ЗУ від 13.07.2023 N 3234-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами». Передбачено, серед іншого, можливість для осіб, які самостійно опанували зміст теоретичного модуля типової навчальної програми, скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС та відповідно отримати можливість пройти практичну підготовку в закладі для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії. Встановлено, що заклади, які здійснюють підготовку водіїв транспортних засобів, матимуть змогу пройти державну акредитацію за обраним ними напрямком (повний курс підготовки, що включає теоретичну та практичну підготовку, або окремо за обраним напрямком).

– Викладено в новій редакції Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу з метою приведення його у відповідність до діючого законодавства, в тому числі до ЗУ «Про адміністративну процедуру».

– Внесено зміни до постанов КМУ від 21.02.2017 N 93 «Про затвердження Порядку ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості, та користування зазначеним реєстром», від 29.03.2017 N 221 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію», від 29.03.2017 N 222 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, послуги з його розподілу та транспортування, теплову енергію» з метою приведення їх у відповідність до ЗУ «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення». Розширено коло кредиторів та відповідної кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню на умовах вищезазначеного Закону. Передбачено положення щодо реструктуризації заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання, водовідведення перед відповідними кредиторами. Закріплено умови відстрочення погашення заборгованості за договорами реструктуризації для теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання, водовідведення, виробничі потужності (підрозділи) яких розташовані на тимчасово окупованій території та/або виробничі потужності (підрозділи) яких внаслідок проведення воєнних (бойових) дій знищені, зазнали руйнувань чи пошкоджень або розташовані на території активних воєнних (бойових) дій.

– Внесено зміни до постанов КМУ від 18.04.2018 N 328 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у звʼязку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лукʼяненка» і від 15.11.2022 N 1281 «Деякі питання виконання Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України. Уточнено коло осіб, що вважаються членами сімʼї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Уточнено деякі аспекти внесення та наповнення інформації в Єдиному реєстрі осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

– Здійснено розподіл коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоровʼя, відкритого Міністерству охорони здоровʼя в Національному банку, у 2023 році, у частині закупівлі медичних виробів (зокрема, дороговартісного медичного обладнання), спеціалізованих санітарних транспортних засобів і послуг з технічного огляду, експертизи, перевірки технічного стану та випробувань, шляхом збільшення Міністерству охорони здоровʼя за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків за бюджетною програмою «Медичні заходи за рахунок коштів, отриманих на рахунок у Національному банку України для задоволення потреб охорони здоровʼя» на суму 61 млн. 893,03 тис. гривень.

– Внесено зміни до Положення про Міністерство цифрової трансформації України. Покладено на Мінцифри додаткові повноваження стосовно організації та координації діяльності органів виконавчої влади з участі у програмах ЄС щодо цифрового співробітництва, зокрема, Програмі ЄС «Цифрова Європа», та розробки актів щодо процедури визначення кандидатур для включення у мережу Європейських цифрових інноваційних хабів.

– Виключено з Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд памʼяток культурної спадщини національного значення, що є символікою комуністичного тоталітарного режиму відповідно до ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» або символікою російської імперської політики відповідно до ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

– Включено до складу Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб голів Рад з питань внутрішньо переміщених при обласних, Київській та Севастопольській міських державних (військових) адміністраціях.

– Затверджено план заходів з реалізації Концепції забезпечення національної системи стійкості до 2025 року. Визначено алгоритм моніторингу його виконання органами державної влади.

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