Уряд погодив звільнення двох голів районних державних адміністрацій

Також Кабмін погодив декілька призначення заступників голів ОДА.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У п'ятницю, 10 листопада, Кабінет Міністрів провів засідання на якому розглянув низку важливих питань.

Крім того, Уряд погодив ряд кадрових змін, а саме:

Погоджено призначення:

- Яндульського Юрія Олександровича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

- Корольчука Богдана Леонідовича першим заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації;

- Василенка Володимира Андрійовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Погоджено звільнення:

- Яндульського Юрія Олександровича з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

- Ващенка Івана Олександровича з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

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