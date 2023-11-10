Уряд погодив звільнення двох голів районних державних адміністрацій

У п'ятницю, 10 листопада, Кабінет Міністрів провів засідання на якому розглянув низку важливих питань.
Крім того, Уряд погодив ряд кадрових змін, а саме:
Погоджено призначення:
- Яндульського Юрія Олександровича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
- Корольчука Богдана Леонідовича першим заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації;
- Василенка Володимира Андрійовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Погоджено звільнення:
- Яндульського Юрія Олександровича з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- Ващенка Івана Олександровича з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
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