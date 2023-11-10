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  1. В Україні

У наступному році зростуть видатки на соціальну сферу, медицину та освіту – Шмигаль

18:52, 10 листопада 2023
За словами Прем'єра, майже удвічі зростуть видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю.
У наступному році зростуть видатки на соціальну сферу, медицину та освіту – Шмигаль
Джерело фото: Денис Шмигаль
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У 2024 році зростуть видатки на соціальну сферу, медицину та освіту. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як ми писали, Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

За словами Прем'єра, соціальні видатки складуть 470 млрд грн (+25 млрд грн)

«У березні плануємо провести індексацію пенсій. Збільшуємо розмір програми субсидій. Виділяємо на це 50 млрд грн (+12 млрд грн). Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених родин. Майже удвічі зростуть видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю. Вперше буде виділено 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг», - повідомив Денис Шмигаль.

Видатки на охорону здоров’я складуть 239 млрд грн (+31 млрд грн)

«На програму медичних гарантій додаємо 16 млрд грн. В повному обсязі забезпечимо заявлену потребу МОЗ у лікарських засобах та медичних виробах для лікування серцево-судинних та онкологічних захворювань. Буде запущено пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів. 1 млрд грн виділимо на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях», - розповів Прем'єр.

На освіту буде виділено 179 млрд грн (+22,7 млрд грн)

За словами Дениса Шмигаля, виплати освітянам наступного року зростуть на 21%. Будуть продовжені важливі програми:

  • Облаштування укриттів — 2,5 млрд грн.
  • Реформа НУШ — 1,5 млрд грн.
  • Модернізація шкільних їдалень — 1,5 млрд грн.
  • Нові шкільні автобуси — 1 млрд грн.

«Передбачено збільшення фінансування науки на 15%. Основний акцент — дослідження, які, зокрема, пов’язані з розвитком нашого оборонно-промислового комплексу (9,4 млрд грн)», - наголосив Прем'єр.

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