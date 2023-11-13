Єврокомісія вважає, що в Україні зробили недостатньо для реформи державної служби

Зокрема, Єврокомісія вказала Україні на необхідність запровадити класифікацію посад держслужби, пожалілася на скорочення у міністерствах «фахівців з питань реформ» та попередила, що не треба звільняти певні органи з-під дії закону про адміністративну процедуру.

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Єврокомісія в своєму Звіті від 8 листопада стосовно можливості розпочати з Україною переговори про вступ до ЄС розкритикувала стан реформування державної служби.

Так, Єврокомісія зазначає, що «Україна має певний рівень підготовки у сфері реформи державного управління з обмеженим прогресом, досягнутим протягом звітного періоду. У той час, як українське державне управління виявилося стійким під час агресивної війни рф проти України, реформа сповільнилася або зупинилася у низці секторів, зокрема у наймі й відборі на основі заслуг, класифікації посад і реформі заробітної плати, а також у інформаційній системі управління персоналом».

У наступному році Україна, за словами ЄК, зокрема, повинна:

забезпечити своєчасне приведення чинного законодавства у відповідність із Законом про адміністративну процедуру в усіх сферах його дії;

відновити наймання та процес відбору на основі заслуг, а також запровадити класифікацію посад як передумову для комплексної реформи заробітної плати;

досягти прогресу в розгортанні інформаційної системи управління людськими ресурсами по всій країні.

Також Єврокомісія вказує, що галузеві міністерства рідко оцінюють вартість проектів програмних документів та нормативно-правових актів (у 2022 році лише два з 28 затверджених Кабінетом Міністрів програмних документів містили інформацію про вартість реалізації).

Критики зазнав і набір кадрів на посади «фахівців з питань реформ».

«Створення політики директоратів у міністерствах та набір кадрів для заміщення посад підтримки реформ, спрямованих на усунення цих прогалин та надання технічної підтримки в реалізації пріоритетних реформ – не завершено. До кінця 2022 року було заповнено менше 750 посад із підтримки реформ із 3000 запланованих посад із тенденцією до зменшення у 2023 році», - зазначається у звіті.

«Загалом Закон «Про державну службу» забезпечує надійну нормативну базу, хоча воєнний стан значно вплинув на неї. Процедура набору та відбору на основі заслуг була призупинена (що також було в рамках заходів щодо COVID-19 з березня 2020 року по квітень 2021 року). Тривалі періоди відсутності процедур для забезпечення професійної та деполітизованої державної служби в поєднанні з широким використанням непрозорих прямих призначень підірвали конкурентоспроможність і незалежність державної служби.

Гендерне представництво на державній службі продовжує бути незбалансованим. На кінець 2022 року вище керівництво становило 70% чоловіків і 30% жінок, керівництво середньої ланки – 33% чоловіків і 67% жінок, а на нижчому рівні – 22% чоловіків і 78% жінок.

Цифровізація системи людських ресурсів залишається недостатньою. Розробка та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) – з метою забезпечення цифрової платформи для всіх операцій з кадрами в державних установах з 2017 року просувається дуже нерівномірно. HRMIS, включаючи модуль нарахування заробітної плати, була запущена як основна ІТ-система лише обмеженою кількістю установ і наразі надає інформацію приблизно про 15% посад.

Поточна модель класифікації посад охоплює лише відповідальність на основі місця державного службовця в адміністративній та інституційній ієрархії. Модель професійної класифікації посад, пілотована Національним агентством з питань державної служби (НАДС), не мала систематичного контролю.

Система оплати праці залишається непрозорою та нерівною. Як результат, здатність запропонувати конкурентоспроможну посаду різниться в різних установах. Загалом плинність вищого керівництва є значною, що призводить до відсутності стабільності персоналу. Необхідні систематичні зусилля для залучення, найму та розвитку високопрофесійного та незаангажованого вищого керівництва», - підсумували в Єврокомісії.

Також в Єврокомісії попередили, що не треба звільняти певні органи влади з-під дії нового закону про адміністративну процедуру.

«Ключовою подією у сфері надання послуг стало прийняття Закону про адміністративну процедуру у травні 2022 року, який є важливим для розвитку права на ефективне управління. Закон об’єднує нині фрагментовані адміністративні процедури в різних секторах. Уряд також готує зміни до галузевих і імплементаційних законів, внутрішніх правил і процедур, робочих процесів.

Нещодавно деякі інституції попросили звільнити їх від застосування закону. Україні слід утриматися від запровадження нових винятків із застосування закону (наприклад, податкової служби), оскільки це різко зменшить його загальний вплив», - наголосили європейські чиновники.

Нагадаємо, що Єврокомісія у Звіті стосовно виконання Україною вимог також рекомендує створити новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами, укомплектований належним чином перевіреними суддями.

Крім того, Єврокомісія рекомендувала Нацбанку видати вказівки, що національний перелік публічних діячів (РЕРів) є орієнтовним, а не вичерпним.

Автор: Наталя Мамченко

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