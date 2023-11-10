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  1. В Україні

Майбутні водії можуть складати теоретичний іспит без навчання в автошколі – Ігор Клименко

19:06, 10 листопада 2023
Аби скласти теоретичний іспит, необхідно буде звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС, а з часом така послуга буде доступна і через ЦНАП.
Майбутні водії можуть складати теоретичний іспит без навчання в автошколі – Ігор Клименко
Зображення: freepik.com
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Кабінет Міністрів затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов’язкового навчання в автошколі. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як раніше пояснювали в МВС, аби врегулювати порядок прийняття теоретичних іспитів без навчання в автошколі, необхідно прийняти та привести низку нормативно-правових актів у відповідність до Закону.

Майбутні водії матимуть вибір: вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.

«Такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку цього року», - наголосив очільник МВС.

Аби скласти теоретичний іспит, необхідно буде звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. А з часом така послуга буде доступна і через ЦНАП.

«Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту «Автошколи для осіб з інвалідністю», який реалізується, у тому числі, для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим», - зазначив Ігор Клименко.

Зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення.

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