Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

10 листопада відбулося перше засідання Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Нагадаємо, що у чинного голови НАЗК Олександра Новікова з 15 січня 2024 року припиняються повноваження.

Під час засідання було погоджено текст оголошення про початок конкурсу та перелік документів, які повинні будуть подати майбутні учасники, а також затверджено регламент роботи.

Крім того, ухвалено критерії та методику оцінки кандидатів на посаду Голови НАЗК.

Відповідні документи наразі не опубліковані, а їх зміст Комісія публічно не обговорювала.

Як зазначив член Комісії Андрій Козлов, попередні консультації були проведені перед засіданням.

Головою Конкурсної комісії обрали Метью Мюррея. Він зазначив, що працював більше 30 років у сфері боротьби з корупцією, зокрема, як радник у різних урядів, у тому числі, африканських країн. Також працював як радник за часів президентства у США Барака Обами. Заступником голови конкурсної комісії обрали в. о. завідувача кафедри цивільного судочинства, арбітражу та міжнародного приватного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Тетяну Цувіну. Вона розповіла, що активно працює як експерт у різних іноземних проектах, займається питаннями доброчесності суддів та конфлікту інтересів у їх роботі.

Нагадаємо, що 13 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції». А саме з урахуванням пропозицій донорів до Комісії увійшли:

Лора Стефан (працювала в останні 20 років в сфері боротьби з корупцією, проводила консультації для Світового банку, ЄБРР, була в складі аудиторської комісії НАЗК) ;

Метью Мюррей ;

; Андрій Козлов (екс-член Вищої кваліфкомісії суддів України, член Комісії з відбору директора ДБР та працівників Служби внутрішнього контролю ДБР) ;

кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Нона Цоцорія (була у складі комісії з відбору керівника САП).

Від Уряду:

Наталія Оніщенко ( завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України);

завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України); Алла Івановська ( професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова);

професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова); Тетяна Цувіна ;

; кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень – Олег Гиляка.

Автор: Наталя Мамченко

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