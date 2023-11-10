Уряд уточнив коло осіб, які вважаються членами сім’ї полоненого

Кабмін вдосконалив механізм підтримки полонених та членів їхніх сімей.

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Уряд вдосконалив механізм підтримки полонених та членів їхніх сімей. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Як зазначається, Кабмін ухвалив проєкт Постанови, який був розроблений Мінреінтеграції за дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Документом передбачено:

удосконалення механізмів здійснення виплат державної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членам їхніх сімей;

уточнення кола осіб, які вважаються членами сім’ї полоненого;

удосконалення відшкодування витрат на правничу допомогу особам, щодо яких встановлено факт полону;

забезпечення реалізації права на грошову допомогу за період перебування в полоні особам, щодо яких факт полону було встановлено до набрання чинності Закону № 2010-ІХ;

запровадження можливості отримання державної грошової допомоги для політв’язнів та їхніх сімей через уповноважених осіб;

уточнення деяких аспектів внесення інформації в Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Відповідні зміни вносяться до постанов КМУ від 18 квітня 2018 року № 328 і від 15 листопада 2022 року № 1281.

«Ухвалення цього рішення сприятиме реалізації державної політики щодо правового та соціального захисту звільнених із полону, а також родин військовополонених, цивільних заручників і політв’язнів», - пояснюють у Мінреінтеграції.

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