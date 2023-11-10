Президент прийняв вірчі грамоти від послів ПАР, Бангладеш і Гвінеї

Відбулося вручення вірчих грамот надзвичайними і повноважними послами іноземних держав.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначеного Посла Південно-Африканської Республіки Шуейба Касу, Посла Народної Республіки Бангладеш Султани Лайли Хоссейн та Посла Республіки Гвінея Умара Канде.

Про це повідомили у Офісі Президента.

Вітаючи Посла Південно-Африканської Республіки з початком дипломатичної місії в Україні, Володимир Зеленський висловив подяку за підтримку з боку ПАР Української формули миру.

Президент відзначив активізацію двосторонніх контактів на найвищому рівні та висловив переконання у продовженні продуктивного діалогу з цією країною, а також у подальшій взаємодії з країнами Африканського континенту. Глава держави запросив ПАР приєднатися до реалізації ініціативи «Зерно з України» та взяти участь у другому саміті цієї гуманітарної програми, що незабаром відбудеться в нашій країні.

Вітаючи Посла Народної Республіки Бангладеш із початком роботи в Україні, Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави в межах ООН і наголосив на важливості підтримки з боку Бангладеш українських ініціатив, спрямованих на відновлення справедливого й сталого миру.

Султана Лайла Хоссейн подякувала за допомогу української влади в евакуації громадян Бангладеш на початку повномасштабного вторгнення РФ. Окрему увагу було приділено реалізації Української формули миру. Володимир Зеленський запропонував Бангладеш долучитися до імплементації Формули й делегувати представника для участі у відповідних зустрічах на рівні радників із питань національної безпеки.

Також було обговорено перспективи налагодження співпраці в торговельно-економічній сфері, зокрема щодо постачання української агропродукції до Бангладеш. Президент запропонував активізувати роботу щодо створення Спільної міжурядової українсько-бангладеської комісії з питань економічного співробітництва.

Під час розмови з Послом Умаром Канде Глава держави зазначив, що Україна та Гвінея мають значний потенціал співпраці в економічному напрямі. Володимир Зеленський наголосив на зацікавленості України в розширенні представленості українського бізнесу у Гвінеї, а також дипломатичної присутності нашої держави на Африканському континенті.

Глава держави зауважив, що це завдання залишається одним із пріоритетних для української дипломатії. Він також зробив акцент на значному потенціалі співпраці двох країн у межах міжнародних організацій і висловив сподівання, що Гвінейська Республіка підтримуватиме резолюції України в Генеральній Асамблеї ООН. Гвінейську сторону було запрошено долучитися до участі в другому міжнародному саміті програми «Зерно з України», який має відбутися найближчим часом.

Фото: president.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.