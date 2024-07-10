Зеленский анонсировал решение по F-16 «уже очень скоро»

Также Украина ожидает подписания двух новых соглашений о безопасности.

Президент Владимир Зеленский во время работы в Вашингтоне, США, анонсировал «уже очень скоро» решение по F-16. Также Украина ожидает подписания двух новых соглашений о безопасности.

«Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине. Вчера для Украины мы получили решение о еще пяти «патриотах» и десятках других систем ПВО, сегодня – решение о самолетах. Будут сейчас и два новых соглашения о безопасности. Там, в соглашениях, – поддержка санкций против россии, поддержка нашего вступления в ЕС и НАТО, поддержка нашей защиты – наших воинов, всех наших людей, восстановления – все это мы учитываем в соглашениях о безопасности именно так, как нужно», - сказал Президент.

По словам Зеленского, запланировано по меньшей мере десять переговоров с лидерами стран.

«Сегодня же будут встречи в Конгрессе США – обе партии, обе палаты. Мы ценим американскую поддержку и будем сегодня говорить о том, как добавить нашему взаимодействию с Америкой еще больше хороших результатов – желательно дальнобойных и дальновидных», - рассказал Зеленский.

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