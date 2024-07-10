Зеленський анонсував рішення щодо F-16 «вже дуже скоро»

Також Україна очікує на підписання двох нових безпекових угод.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час роботи у Вашингтоні, США, анонсував «вже дуже скоро» рішення щодо F-16. Також Україна очікує на підписання двох нових безпекових угод.

«Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще п’ять «патріотів» і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення щодо літаків. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, – підтримка санкцій проти росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови – усе це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно», - сказав Президент.

За словами Зеленського, заплановано щонайменше десять перемовин із лідерами країн.

«Сьогодні ж будуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних», - розповів Зеленський.

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