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ВПО отримають додаткові виплати: про що йде мова

22:54, 10 липня 2024
В Україні впровадили субсидію на оренду житла для переселенців.
ВПО отримають додаткові виплати: про що йде мова
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Міністерство соціальної політики України разом із міжнародними партнерами та народними депутатами розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – субсидію на оренду житла. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Марчак зазначила, що пілотний проект буде реалізовано в кількох регіонах України Пенсійним фондом, який має досвід виплати субсидій для понад трьох мільйонів громадян і здатний обмінюватися даними з державними органами для забезпечення виплат.

За її словами, субсидія буде впроваджена паралельно з виплатами на проживання, які становлять 2 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та 3 тисячі гривень для дітей. Міністерство планує надавати субсидію тим переселенцям, які витрачають на оренду житла понад 30% сукупного доходу.

«Встановлюючи цей норматив, ми консультувалися з міжнародними партнерами, з гуманітарними організаціями, які впроваджували проекти», - зазначила Марчак.

Для розрахунку субсидії буде використано соціальний норматив житлової площі: 13,5 квадратних метрів на одну особу та 35 квадратних метрів на родину, а також середню вартість оренди – 193,6 гривень за квадратний метр за даними Держстату. Цю суму буде скориговано на регіональний коефіцієнт вартості оренди.

Водночас субсидія буде надаватися лише за умови укладення офіційного договору з орендодавцем. Типову угоду можна буде підписати у відділеннях Пенсійного фонду або в особистому електронному кабінеті на сайті ПФУ.

За даними Міністерства фінансів, у першому півріччі понад 3,2 мільйона домогосподарств отримали пільги та житлові субсидії на загальну суму 24,4 мільярда гривень. У 2023 році понад 2,5 мільйона ВПО отримали допомогу на проживання, на яку з держбюджету було виділено 73,3 мільярда гривень. У 2024 році допомогу переселенцям урізали, але виплати можуть бути продовжені після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю та діти-сироти продовжать отримувати виплати.

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