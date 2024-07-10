У розпорядженні країн НАТО 90 систем Patriot, з яких 62 належать США – ЗМІ

Частина з них розміщені на Близькому Сході, головним чином для захисту американських баз.

Джерело фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

У своїй промові під час саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив, що найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. «Ці системи ще більше розширять і посилять прикриття протиповітряної оборони України» - додав він.

У розпорядженні країн НАТО 90 сучасних і дієздатних систем Patriot, дві третини з яких належать Сполученим Штатам: у розпорядженні Пентагону 62 розгорнуті батареї. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на дані Лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, які наводить New York Times.

Частина з них розміщені на Близькому Сході, головним чином для захисту американських баз і чутливих об’єктів від іранських повітряних ударів, а також в Японії і Південній Кореї для захисту від імовірного нападу КНДР або Китаю.

«Чи можна було би передати Україні якусь із цих 62 систем? Напевно, так.

Дуже складно повірити, що всі вони є незамінними – особливо коли йдеться про ППО десь в Азії, де «Патріоти» доводиться часом використовувати не за прямим призначенням, як-от захист від балістики, а навіть для збивання дронів. Утім, для Пентагону ці аргументи не є переконливими, і США наполягають, що не можуть зменшити кількість об’єктів під захистом» - зазначає видання.

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