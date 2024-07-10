Україна отримає перший транш з прибутку від заморожених активів рф протягом кількох тижнів, — Єврокомісія

Загалом до кінця року Україна отримає близько 15 мільярдів євро.

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Україна отримає перший транш з прибутку від заморожених російських активів протягом наступних кількох тижнів. Про це заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд на пресконференції в Брюсселі.

«Ми маємо власну пропозицію, яка перебуває в стадії реалізації, з якою погодилися країни-члени ЄС, і зараз ми працюємо над тим, щоб перший транш з прибутку від знерухомлених активів був доступний Україні протягом наступних кількох тижнів», — зазначив він.

За словами Віганда, до кінця поточного року Україна отримає близько 15 мільярдів євро (16,24 мільярда доларів).

Кредит також погашатиметься від майбутніх надходжень з російських активів.

Раніше ми писали, що Саудівська Аравія пригрозила країнам G7, що продасть частину європейських облігацій у відповідь на конфіскацію активів рф.

Крім того, у США розмірковують над розміром свого внеску до позики Україні на 50 млрд за рахунок заморожених активів рф.

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