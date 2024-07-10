Аномальна спека посилиться: синоптики прогнозують до +40 градусів з 11 липня

Пік спеки очікується з 12 по 15 липня.

Аномальна жара посилиться вже з четверга, 11 липня. В більшості областей температура перевищуватиме +40 градусів. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Максимальна температура повітря становитиме +33 +39 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +40 і вище.

Навіть температура повітря вночі буде дуже високою, +20 +25 градусів.

В Україні завтра переважатиме суха погода. Сьогодні ввечері локальні дощі та грози можливі вздовж смуги від Сумщини через Черкащину, Київщину до Вінниччини.



Локальні грозові дощі пройдуть найближчої ночі на північному сході, у центрі України.



У Києві сьогодні ввечері є ймовірність дощу з грозою, дещо посилиться північно-східний вітер, який дасть хоча б трохи протягів від стоячого повітря.



11 липня в столиці буде суха спекотна погода з температурою повітря +32+34 градуси.



Пік спеки очікується з 12 по 15 липня.

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