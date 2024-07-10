На Вінниччині легковик зіткнувся з електросамокатом через крутий маневр

Внаслідок ДТП травмувалися пасажир легковика та водій електросамоката, вони госпіталізовані.

На Вінниччині сталися дві автопригоди у Вінницькому та Гайсинському районах, унаслідок яких травмувалися пасажир легковика та водій електросамоката. Обидві постраждалі особи були госпіталізовані.

У місті Гайсин 23-річний водій автомобіля Volkswagen, житель Гайсинського району, зіткнувся з електросамокатом, що рухався у попутному напрямку та раптово здійснив поворот ліворуч. Унаслідок аварії 61-річного місцевого жителя було госпіталізовано.

Водій Volkswagen пройшов перевірку на вміст алкоголю — результат був негативний. У решти водіїв були відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Транспортні засоби вилучені та поміщені на арештмайданчики.

За цими фактами ведуться досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.