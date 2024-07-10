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Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

17:20, 10 липня 2024
Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.
Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 10 липня визнала іспит, що був призначений для суддів, які раніше не пройшли кваліфікаційне оцінювання або були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, та який мав відбутися 9 липня, таким що не відбувся.

Нагадаємо, 9 липня у ВККС повідомили про позаштатну ситуацію – під час анонімного письмового тестування, яке в цей день намагалася скласти група суддів, учасниками тестування були виявлені у тестових зошитах некоректно згенеровані тестові запитання.

Однакові запитання повторювалися у кожному варіанті кожного учасника іспиту, хоча тестові запитання мали б бути унікальними для кожного судді.

Після виявлення зазначеної позаштатної ситуації, проведення анонімного письмового тестування було зупинене, а в учасників іспиту були зібрані тестові зошити.

У Комісію терміново був викликаний представник компанії-розробника Системи автоматизації робочих процесів ВККС (тобто, і програмного комплексу для забезпечення іспитів), а саме ТОВ IQusion IT.

10 липня IQusion IT повідомила Комісії, що в роботі Системи автоматизації ВККС виявлено помилку, яку планується усунути до 19 липня 2024 року.

Однак певний час також знадобиться для перевірки оновленого програмного забезпечення системи на предмет коректності її роботи. 

Крім того, як повідомив 10 липня в. о. голови ВККС Руслан Сидорович, ним було призначене службове розслідування, яке має відбутися протягом не більше ніж 10 діб.

Відтак, у найближчі тижні проведення тестування у рамках кваліфікаційного оцінювання можна не очікувати – воно буде відновлене лише 30 липня.

10 липня ВККС ухвалила низку рішень щодо ситуації, яка виникла під час тестування 9 липня.

По-перше, відповідна процедура тестування 9 липня була визнана такою, що не відбулася.

По-друге, затверджено новий графік анонімного письмового тестування.

Згідно з новим графіком:

30 липня (20 серпня, 10 вересня – резервні дати) – відбудеться іспит для суддів апеляційних судів (адміністративна спеціалізація)

30 липня (20 серпня, 10 вересня – резервні дати) – відбудеться іспит для суддів апеляційних судів (господарська спеціалізація)

30 липня (20 серпня, 10 вересня – резервні дати) – відбудеться іспит для суддів місцевих судів (адміністративна спеціалізація)

30 липня (20 серпня, 10 вересня – резервні дати) – відбудеться іспит для суддів місцевих судів (господарська спеціалізація)

1 серпня (22 серпня, 12 вересня – резервні дати) – відбудеться іспит для суддів апеляційних судів (кримінальна спеціалізація)

1 серпня (22 серпня, 12 вересня – резервні дати) – відбудеться іспит для суддів апеляційних судів (цивільна спеціалізація)

1 серпня (22 серпня, 12 вересня – резервні дати) – відбудеться іспит для суддів місцевих судів (кримінальна спеціалізація)

1 серпня (22 серпня, 12 вересня – резервні дати) – відбудеться іспит для суддів місцевих судів (цивільна спеціалізація)

Нагадаємо, що 19 червня 2024 року ВККС призначила іспит у межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді та у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення для 105 суддів місцевих та апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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