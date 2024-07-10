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Экзамен для 105 судей, не прошедших квалификационное оценивание: известны новые даты тестирования

17:20, 10 июля 2024
Тестирование на знание норм права в рамках квалификационного экзамена начнется с 30 июля.
Экзамен для 105 судей, не прошедших квалификационное оценивание: известны новые даты тестирования
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 10 июля признала экзамен, который был назначен для судей, ранее не прошедших квалификационное оценивание или привлеченных к дисциплинарной ответственности, и который должен был состояться 9 июля, несостоявшимся.

Напомним, 9 июля в ВККС сообщили о внештатной ситуации – во время анонимного письменного тестирования, которое в этот день пыталась сдать группа судей, участники тестирования обнаружили в тестовых тетрадях некорректно сгенерированные тестовые вопросы.

Одинаковые вопросы повторялись в каждом варианте каждого участника экзамена, хотя тестовые вопросы должны быть уникальными для каждого судьи.

После выявления указанной внештатной ситуации проведение анонимного письменного тестирования было остановлено, а у участников экзамена были изъяты тестовые тетради.

В Комиссию срочно был вызван представитель компании-разработчика Системы автоматизации рабочих процессов ВККС (т.е. и программного комплекса для обеспечения экзаменов), а именно – ООО IQusion IT.

10 июля IQusion IT сообщила Комиссии, что в работе Системы автоматизации ВККС обнаружена ошибка, которую планируется устранить до 19 июля 2024 года.

Однако некоторое время также понадобится и для проверки обновленного программного обеспечения системы на предмет корректности ее работы.

Кроме того, как сообщил 10 июля и. о. председателя ВККС Руслан Сидорович, им было назначено служебное расследование, которое должно пройти в течение не более 10 суток.

Следовательно, в ближайшие недели проведение тестирования в рамках квалификационного оценивания можно не ожидать – оно будет возобновлено только 30 июля.

10 июля ВККС приняла ряд решений в связи с ситуацией, возникшей во время тестирования 9 июля.

Во-первых, соответствующая процедура тестирования 9 июля была признана несостоявшейся.

Во-вторых, утвержден новый график анонимного письменного тестирования.

Согласно новому графику:

30 июля (20 августа, 10 сентября – резервные даты) – состоится экзамен для судей апелляционных судов (административная специализация)

30 июля (20 августа, 10 сентября – резервные даты) – состоится экзамен для судей апелляционных судов (хозяйственная специализация)

30 июля (20 августа, 10 сентября – резервные даты) – состоится экзамен для судей местных судов (административная специализация)

30 июля (20 августа, 10 сентября – резервные даты) – состоится экзамен для судей местных судов (хозяйственная специализация)

1 августа (22 августа, 12 сентября – резервные даты) – состоится экзамен для судей апелляционных судов (уголовная специализация)

1 августа (22 августа, 12 сентября – резервные даты) – состоится экзамен для судей апелляционных судов (гражданская специализация)

1 августа (22 августа, 12 сентября – резервные даты) – состоится экзамен для судей местных судов (уголовная специализация)

1 августа (22 августа, 12 сентября – резервные даты) – состоится экзамен для судей местных судов (гражданская специализация)

Напомним, что 19 июня 2024 года ВККС назначила экзамен в рамках процедуры квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности и в связи с наложением дисциплинарного взыскания для 105 судей местных и апелляционных судов

Автор: Вячеслав Хрипун

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